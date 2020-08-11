Пророчество «норвежской Ванги» о ядерной войне в Европе из-за мигрантов вспомнили в СМИ

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11 августа 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

На страницах интернет-СМИ вспомнили пророчество скандинавской ясновидящей Гунхильды Смелхус, которая спрогнозировала военный конфликт в Европе из-за мигрантов. За медиумом закрепилось прозвище «норвежская Ванга».

Как пишет сайт телеканала «Царьград», экстрасенс предрекла в 1968 году, что в будущем люди из бедных регионов прибудут в Европу, начав войну. Данное противостояние, согласно прогнозу Смелхус, закончится быстро, так как в ходе него будет применено ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили якобы сделанное Вангой пророчество, в котором говорится о падении астероида на Землю в следующем году. Это событие должно привести к многочисленным жертвам.