«Грозное предсказание Ванги» о падении астероида на Землю в 2021-м выложили в сеть

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10 августа 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: signorina.ru

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Ванга якобы сделала в свое время ряд «грозных предсказаний» о событиях, которые должны произойти в 2021 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс signorina.ru, болгарский медиум «спрогнозировала» падение огромного астероида на Землю в 2021-м. Столкновение планеты с небесным телом приведет к большим жертвам.

Кроме того, в процитированной публикации отмечается, что Ванга якобы напророчила уничтожение Соединенных Штатов вследствие природных катаклизмов. Среди них землетрясения, штормы и цунами.

Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о пророчестве старца Георгия, в котором говорится об уничтожении Грузии Россией.