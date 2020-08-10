«Грозное предсказание Ванги» о падении астероида на Землю в 2021-м выложили в сеть
10 августа 2020, 11:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: signorina.ru
Ванга якобы сделала в свое время ряд «грозных предсказаний» о событиях, которые должны произойти в 2021 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Как пишет ресурс signorina.ru, болгарский медиум «спрогнозировала» падение огромного астероида на Землю в 2021-м. Столкновение планеты с небесным телом приведет к большим жертвам.
Кроме того, в процитированной публикации отмечается, что Ванга якобы напророчила уничтожение Соединенных Штатов вследствие природных катаклизмов. Среди них землетрясения, штормы и цунами.
Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о пророчестве старца Георгия, в котором говорится об уничтожении Грузии Россией.
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