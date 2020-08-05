Оглашено пророчество старца об уничтожении Россией Грузии и победе над Украиной

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5 августа 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Скончавшийся во второй половине прошлого века старец Георгий из Греции спрогнозировал в свое время конфликт между Россией с Украиной. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», Георгий предсказал, что Киев начтет провокационные действия в период, когда Россия будет озабочена противостоянием с Грузией. В результате данная страна будет полностью уничтожена, также Россия одержит верх над Украиной. Одной из причин грядущей победы Москвы старец считал отказ многих украинцев воевать, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в сети вспомнили пророчество американского медиума Эдгара Кейси о будущем России.