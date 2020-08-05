Предсказание «спящего пророка» из США о спасении мира Россией вспомнили в СМИ
5 августа 2020, 18:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
На страницах сетевых СМИ вспомнили прогноз об уготованном России будущем от Эдгара Кейси, экстрасенса из США. За данным медиумом, скончавшемся в 1945 году, закрепилось прозвище «спящий пророк» из-за того, что он делал предсказания в состоянии транса.
Как отмечает сайт телеканала «Царьград», ясновидящий считал, что Россия спасет мир – благодаря своей вере. Согласно предсказанию Кейси, из страны, которая превзойдет другие государства по своему религиозному развитию, придет надежда для всей Земли. По словам экстрасенса, эта надежда не будет иметь отношения к коммунизму, уточняется в процитированной публикации.
Ранее в интернет выложили «пророчество Ванги» о начале «небывалого подъема» России в 2022 году.
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