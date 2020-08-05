Опубликовано «пророчество Ванги» о начале «небывалого подъема» России в 2022-м

В сети появились приписываемые Ванге пророчества о России, которые, как утверждается, зафиксировал в своем время переводчик болгарского медиума Тодор Тодоров. Соответствующий материал разместили в блогосфере.
Как пишет автор канала «Здоровый мир» в «Яндекс. Дзен», Ванга якобы предсказала, что после конфликта в Сирии Россия упрочит свое положение в мире. В 2022 году должен начаться «небывалый подъем» России. Западные страны осознают, что не в состоянии диктовать свою волю Москве, говорится в «пророчестве Ванги».
Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали прогноз старца Матвея Вресфенского о победе России по итогам Третьей мировой войны.
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