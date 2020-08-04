Выложено предсказание православного старца о победе России в Третьей мировой

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4 августа 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Известия Мордовии»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

России суждено победить по итогам грядущей Третьей мировой войны. Соответствующее пророчество сделал в свое время православный старец Матвей Вресфенский, говорится в материале, размещенном в сети.

Как пишут «Известия Мордовии», старец предрек, что в ходе нового глобального конфликта против России ополчится «тайное правительство». Вооруженное столкновение приведет к значительным потерям, и в результате Россия одержит победу. Согласно прогнозу Матвея Вресфенского, страна сможет установить прочный мир на Земле после окончания противостояния, хотя и не будет завоевывать большинство земель своих врагов.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете опубликовали «пророчество Матроны Московской», касающееся текущего года.