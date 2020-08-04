Оглашено «пророчество Матроны Московской» об испытаниях и катаклизмах в 2020-м
4 августа 2020, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
Текущий год станет для людей временем испытаний. Об этом говорится в приписываемом Матроне Московской пророчестве, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Как информирует «Собеседник», регрессолог Евгений Добранов заявил, что сумел поговорить с духом святой РПЦ. По словам Добранова, Матрона «предсказала», что в 2020-м людям будут даны новые испытания с целью очищения их душ. Согласно замыслу, якобы раскрытому блаженной, человек должен прийти к свету через выпавшие на его долю страдания.
В процитированном прогнозе также отмечается, что конца света в 2020 году не случится, однако на Земле произойдут некие катаклизмы, после которых начнется процесс пробуждения.
Ранее сообщалось, что в старой японской газете нашли «пророчество Бога о пандемии коронавируса».
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