Оглашено «пророчество Матроны Московской» об испытаниях и катаклизмах в 2020-м

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4 августа 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Текущий год станет для людей временем испытаний. Об этом говорится в приписываемом Матроне Московской пророчестве, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как информирует «Собеседник», регрессолог Евгений Добранов заявил, что сумел поговорить с духом святой РПЦ. По словам Добранова, Матрона «предсказала», что в 2020-м людям будут даны новые испытания с целью очищения их душ. Согласно замыслу, якобы раскрытому блаженной, человек должен прийти к свету через выпавшие на его долю страдания.

В процитированном прогнозе также отмечается, что конца света в 2020 году не случится, однако на Земле произойдут некие катаклизмы, после которых начнется процесс пробуждения.

Ранее сообщалось, что в старой японской газете нашли «пророчество Бога о пандемии коронавируса».