«Пророчество Бога о пандемии коронавируса» нашли в старой японской газете

Конспирологи заявили, что обнаружили предсказание о пандемии коронавирусной инфекции, с которой мир столкнулся в 2020 году, в выпуске японской газеты «Гифу симбун», увидевшем свет в мае 1990-го.
В материале издания, который озаглавили как «Пророчество Бога», говорится, что через тридцать лет планету может охватить пандемия, из-за которой заболеет половина человечества. В качестве причины распространения недуга в данной публикации названы глобальные изменения климата, пишет «Московский комсомолец».
Любители непознанного полагают, что авторов статьи вдохновила некая высшая сила, которая пыталась предупредить людей о грозящей им в будущем опасности.
Ранее сообщалось, что в интернете разместили предсказание старца Виссариона Оптинского о войне между Россией и Китаем.
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