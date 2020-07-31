Пророчество православного старца о нападении Китая и оккупации части России вспомнили в сети

В интернете вспомнили пророчество православного старца Виссариона Оптинского о военном конфликте между Россией и Китаем. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Согласно прогнозу старца, приведенному автором канала «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», в будущем Китай нападет на Россию. Агрессор сможет в короткие сроки дойти до Урала и оккупировать часть территории страны.
Из предсказания Виссариона следует, что союзниками Москвы в данном противостоянии станут Монголия и Белоруссия. После испытаний, выпавших на ее долю, Россия должна окрепнуть, говорится в пророчестве.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о переломном для России 2020 годе.
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