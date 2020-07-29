Выложено «пророчество Ванги» о переломном для России 2020-м и «великом Владимире»
29 июля 2020, 11:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: comandir.com
Ванга якобы предсказала в свое время, что 2020 год станет для России особенным периодом. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в интернете.
В приписываемом болгарской ясновидящей пророчестве, которое опубликовал ресурс comandir.com, говорится, что 2020-й будет переломным годом, произошедшие в ходе него события обеспечат перемены к лучшему в стране. Россия сможет увеличить свои богатства, рассказывается в процитированной заметке.
Также, как утверждается, Ванга спрогнозировала в 1970-х годах, что во главе страны в будущем встанет «великий Владимир». Этот человек возродит религиозные традиции. Государство в период пребывания у власти правителя усилится, уровень жизни населения станет выше.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили предсказание астролога Михаила Левина на «судьбоносный» для России 2020 год.
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