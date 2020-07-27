Предсказание астролога на «судьбоносный» для России 2020 год опубликовали в сети

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27 июля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Здание правительства России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Текущий год станет «судьбоносным» для России. С соответствующим предсказанием выступил некоторое время назад астролог Михаил Левин, говорится в материале, который размещен в отечественной блогосфере.

Согласно прогнозу Левина, приведенному одним из каналов в «Яндекс. Дзен», от того, как пройдет 2020-й, зависит будущее страны на 30 лет вперед. Астролог предсказал, что Россия в текущем году сможет справиться с последствиями экономического кризиса, это положительно скажется на доходах граждан. Кроме того, в стране должен снизиться уровень протестной активности, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Нострадамуса» о появлении в России «великого правителя».