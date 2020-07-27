Выложен «прогноз Нострадамуса» о появлении в России «великого правителя» в XXI веке

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27 июля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Нострадамус якобы предсказал рождение в России «великого правителя» в первых десятилетиях XXI века. Такое утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Согласно прогнозу, приписываемому французскому астрологу, «великий правитель» будет женщиной и изменит жизнь простых граждан к лучшему. При этом положительные изменения ощутят на себе не только жители России, но и других стран, говорится в «пророчестве Нострадамуса», приведенном каналом Adella в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «предсказание Матроны Московской» о «войне без войны».