Выложен «прогноз Нострадамуса» о появлении в России «великого правителя» в XXI веке

Нострадамус якобы предсказал рождение в России «великого правителя» в первых десятилетиях XXI века. Такое утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Согласно прогнозу, приписываемому французскому астрологу, «великий правитель» будет женщиной и изменит жизнь простых граждан к лучшему. При этом положительные изменения ощутят на себе не только жители России, но и других стран, говорится в «пророчестве Нострадамуса», приведенном каналом Adella в «Яндекс. Дзен».
Ранее сообщалось, что в сеть выложили «предсказание Матроны Московской» о «войне без войны».
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