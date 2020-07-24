«Пророчество Матроны Московской» о «войне без войны» в 2020-м выложили в сеть

Матрона Московская, скончавшаяся в 1952 году святая Русской православной церкви, якобы в свое время сделала предсказание на 2020-й. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.
Как пишет автор канала Adella в «Яндекс. Дзен», Матрона «спрогнозировала», что в 2020-м вспыхнет «война без войны». Из пророчества следует, что ее жертвами станет большое количество людей. Они будут умирать не в результате боевых действий.
Также святая РПЦ якобы предрекла, что России не избежать проблем в экономической сфере, но при умелом руководстве страна сможет справиться с возникшими трудностями и выйдет из кризиса усилившейся и обновленной.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о массовом голоде после пандемии коронавирусной инфекции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.