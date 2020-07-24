«Пророчество Матроны Московской» о «войне без войны» в 2020-м выложили в сеть

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24 июля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Матрона Московская, скончавшаяся в 1952 году святая Русской православной церкви, якобы в свое время сделала предсказание на 2020-й. Соответствующее утверждение содержится в материале, появившемся в отечественном сегменте интернета.

Как пишет автор канала Adella в «Яндекс. Дзен», Матрона «спрогнозировала», что в 2020-м вспыхнет «война без войны». Из пророчества следует, что ее жертвами станет большое количество людей. Они будут умирать не в результате боевых действий.

Также святая РПЦ якобы предрекла, что России не избежать проблем в экономической сфере, но при умелом руководстве страна сможет справиться с возникшими трудностями и выйдет из кризиса усилившейся и обновленной.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «пророчество Ванги» о массовом голоде после пандемии коронавирусной инфекции.