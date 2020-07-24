Опубликовано «предсказание Ванги» о массовом голоде после пандемии коронавируса

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24 июля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Курьер.Среда.Бердск»

Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ванга якобы предсказала, что после пандемии смертельно опасной коронавирусной инфекции на Земле настанет повсеместный голод. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах СМИ.

В приписываемом болгарскому медиуму пророчестве, которое опубликовало издание «Курьер.Среда.Бердск», прогнозируется, что специалистам удастся найти вакцину от COVID-19, в составе данного лекарства, возможно, будет присутствовать экстракт кедровых шишек. Следом за этим должен наступить массовый голод. Людям перестанет хватать продуктов, так как многие из них потеряют работу в связи с пандемией, также свою роль сыграет снижение урожая из-за изменений климата, говорится в процитированном материале.

Ранее в сеть выложили «предсказание Вольфа Мессинга» о появлении в России «нового правителя».