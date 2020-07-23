Выложено «пророчество Мессинга» о появлении в России «нового правителя» в 2020-м

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23 июля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Скончавшийся в 1974 году Вольф Мессинг оставил после себя предсказание о том, что ждет Россию в 2020-м. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», советский менталист якобы спрогнозировал, что в 2020 году в стране случится немало событий в политической и экономической сферах, также произойдут природные катаклизмы.

Кроме того, Мессинг якобы напророчил, что к власти придет «новый правитель». Под его руководством Россия продолжит свое развитие и укрепит позиции на международной арене.

Ранее сообщалось, что в сети вспомнили прогноз американского медиума Эдгара Кейси о будущем России.