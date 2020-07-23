Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете
23 июля 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: comandir.com
В интернете вспомнили предсказание о будущем России, которое сделал в свое время Эдгар Кейси, ясновидящий из Соединенных Штатов. Умерший в 1945 году медиум получил прозвище «спящий пророк».
Как пишет портал comandir.com, Кейси полагал, что в России возникнет источник свободы, из нее придет надежда для мира, которая не будет иметь отношения к коммунистическому мировоззрению. Центром возрождения страны, согласно прогнозу экстрасенса, предстоит стать Западной Сибири.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили материал, где содержится предсказание на 2021 год для России и мира, которое приписывается Ванге.
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