Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете

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23 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: comandir.com

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В интернете вспомнили предсказание о будущем России, которое сделал в свое время Эдгар Кейси, ясновидящий из Соединенных Штатов. Умерший в 1945 году медиум получил прозвище «спящий пророк».

Как пишет портал comandir.com, Кейси полагал, что в России возникнет источник свободы, из нее придет надежда для мира, которая не будет иметь отношения к коммунистическому мировоззрению. Центром возрождения страны, согласно прогнозу экстрасенса, предстоит стать Западной Сибири.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили материал, где содержится предсказание на 2021 год для России и мира, которое приписывается Ванге.