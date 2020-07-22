«Пророчество Ванги» для России и мира на 2021 год опубликовали в интернете

В интернете опубликовали пророчество для России и мира на 2021 год, которое приписывается Ванге. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как утверждает канал «Непознанный мир» в «Яндекс. Дзен», медиум из Болгарии якобы предсказала, что в 2021-м Россию ждут демографические потери, от которых она быстро оправится. Также в следующем году РФ может столкнуться с противоборством со стороны многих государств. Данный конфликт только укрепит дух страны, говорится в процитированной публикации.
Кроме того, Ванга «спрогнозировала» исчезновение денежных купюр в мире в 2021-м и взлет медицины – люди смогут обходиться без донорских органов и выращивать пораженные ткани заново в лабораториях.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили «библейское» пророчество о сроке конца света.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.