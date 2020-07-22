«Пророчество Ванги» для России и мира на 2021 год опубликовали в интернете

Аргументы Недели → Непознанное 13+

22 июля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

В интернете опубликовали пророчество для России и мира на 2021 год, которое приписывается Ванге. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как утверждает канал «Непознанный мир» в «Яндекс. Дзен», медиум из Болгарии якобы предсказала, что в 2021-м Россию ждут демографические потери, от которых она быстро оправится. Также в следующем году РФ может столкнуться с противоборством со стороны многих государств. Данный конфликт только укрепит дух страны, говорится в процитированной публикации.

Кроме того, Ванга «спрогнозировала» исчезновение денежных купюр в мире в 2021-м и взлет медицины – люди смогут обходиться без донорских органов и выращивать пораженные ткани заново в лабораториях.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили «библейское» пророчество о сроке конца света.