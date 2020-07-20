«Библейское» пророчество о возможном сроке конца света опубликовали в интернете

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20 июля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Библия, pixabay.com

Конец света может наступить через тридцать лет. С соответствующим пророчеством выступил исследователь Библии Пол Макгуайр, говорится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.

Согласно предсказанию Макгуайра, которое, по его утверждению, почерпнуто из Священного Писания, количество природных бедствий с каждым годом будет только увеличиваться. Также исследователь не исключил вероятности военного конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана, России и Израиля.

Как заявил Пол Макгуайр, апокалипсис случится через тридцать лет, однако автор прогноза допустил, что срок несколько сдвинется.

Ранее в сеть выложили пророчество американского пастора Пола Бегли о конце света в 2020 году.