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Опубликовано пророчество пастора из Соединенных Штатов о конце света в 2020 году

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Опубликовано пророчество пастора из Соединенных Штатов о конце света в 2020 году
Библия, pixabay.com

Пол Бегли, христианский пастор из Соединенных Штатов, предсказал, что в 2020 году наступит конец света. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в российском сегменте интернета.

Как пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», Бегли заявил, что апокалипсис случится незадолго до праздника Рождества. В прогнозе, оглашенном пастором, говорится, что концу света будет предшествовать редкое астрономическое явление -кольцевое затмение.

Американец не сомневается в верности своего предсказания, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что астролог Павсекакий Богданов спрогнозировал раскол Украины на два лагеря.

ДЦ

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