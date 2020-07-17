Опубликовано пророчество пастора из Соединенных Штатов о конце света в 2020 году

Пол Бегли, христианский пастор из Соединенных Штатов, предсказал, что в 2020 году наступит конец света. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в российском сегменте интернета.
Как пишет канал ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», Бегли заявил, что апокалипсис случится незадолго до праздника Рождества. В прогнозе, оглашенном пастором, говорится, что концу света будет предшествовать редкое астрономическое явление -кольцевое затмение.
Американец не сомневается в верности своего предсказания, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сообщалось, что астролог Павсекакий Богданов спрогнозировал раскол Украины на два лагеря.
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