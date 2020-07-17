Астролог предсказал раскол и возможное исчезновение Украины в течение шести лет

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17 июля 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Празднование 1031-й годовщины Крещения Киевской Руси в столице Украины, Str / globallookpress.com

Украина может исчезнуть с карты мира в течение ближайших пяти-шести лет. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил астролог и хиромант Павсекакий Богданов.

Предсказатель, ставший собеседником издания Nation News, заявил, что бывшую советскую республику ждет раскол на два лагеря. Есть вероятность, что Украина прекратит свое существование.

При этом Богданов спрогнозировал, что пандемию коронавируса COVID-19 страна переживет подобно другим государствам – «тяжело, но без особых последствий».

Ранее сообщалось, что астролог из Индии Абигья Ананд предупредил человечество о грозящих ему бедах страшнее коронавируса.