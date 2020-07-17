«Спрогнозировавший» пандемию астролог предупредил человечество о новых опасностях
17 июля 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Собеседник»
Индийский астролог Абигья Ананд, который, как утверждается, заранее спрогнозировал пандемию смертельно опасного коронавируса COVID-19, предупредил человечество о новых опасностях. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских СМИ.
Как пишет «Собеседник», Ананд выступил с пророчеством, согласно которому в ноябре или декабре текущего года начнутся события страшнее пандемии. По словам астролога, населению Земли грозит эпидемия холеры и голод. Также Абигья Ананд предрек, что пострадают фондовые рынки, это окажет заметное влияние на жизнь простых людей.
Негативный период продлится до марта 2021-го, заявил астролог.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете вспомнили пророчество афонского старца Паисия Святогорца о «великой войне» между Россией и Европой.
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