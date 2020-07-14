Предсказание афонского старца о «великой войне» России и Европы вспомнили в сети

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14 июля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская семерка»

Гора Афон, Norbert Eisele-Hein / globallookpress.com

В интернете вспомнили пророчество афонского старца Паисия Святогорца о будущих событиях вокруг Константинополя (нынешнего Стамбула). Данное предсказание Паисий сделал в 1990-х годах.

Согласно прогнозу старца, «русские займут Турцию», которая исчезнет с карты мира. В дальнейшем на территории Константинополя произойдет «великая война», в которой сойдутся Россия и Европа, данный конфликт приведет к большому количеству жертв. Итогом противостояния станет передача города под контроль Греции, процитировала Паисия «Русская семерка».

Ранее сообщалось, что в блогосфере разместили пророчество старца Николая Уральского, согласно которому южная часть России будет захвачена Китаем.