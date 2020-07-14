Опубликовано пророчество православного старца о захвате армией Китая юга России

Николай Уральский, скончавшийся в 1961 году православный старец, предсказал в свое время, что армия Китая захватит юг России. Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.
Согласно пророчеству старца, приведенному одним из каналов в «Яндекс. Дзен», в будущем китайских солдат отправят на южные российские территории. Оккупанты смогут дойти до Каспийского моря, не понеся серьезных потерь. За военными последуют переселенцы. Запад чинить препятствий агрессору не будет, говорится в процитированном посте.
Ранее в сеть выложили предсказание Иосифа Ватопедского, старца с Афона, о масштабном вооруженном конфликте с участием Москвы и Североатлантического альянса.
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