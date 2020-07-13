Озвучено пророчество старца с Афона о «большом побоище» с участием России и НАТО

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13 июля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская семерка»

Учения НАТО, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

Опубликовано пророчество афонского старца Иосифа Ватопедского о «большом побоище» с участием России и Североатлантического альянса на территории бывшей Византийской империи. Соответствующий материал появился некоторое время назад в интернете.

Как пишет «Русская семерка», в будущем Турция пойдет войной на Грецию, за которую вступится Москва. В дальнейшем в ситуацию вмешается НАТО. В результате разгорится «большое побоище», в ходе которого погибнут порядка 600 млн человек.

Старец назвал данный конфликт «большой чисткой», вслед за которой произойдет возрождение Православия по всему миру.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили приписываемое Вольфу Мессингу предсказание о наступлении в следующем году в России экономического кризиса.