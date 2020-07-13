Озвучено пророчество старца с Афона о «большом побоище» с участием России и НАТО

Опубликовано пророчество афонского старца Иосифа Ватопедского о «большом побоище» с участием России и Североатлантического альянса на территории бывшей Византийской империи. Соответствующий материал появился некоторое время назад в интернете.
Как пишет «Русская семерка», в будущем Турция пойдет войной на Грецию, за которую вступится Москва. В дальнейшем в ситуацию вмешается НАТО. В результате разгорится «большое побоище», в ходе которого погибнут порядка 600 млн человек.
Старец назвал данный конфликт «большой чисткой», вслед за которой произойдет возрождение Православия по всему миру.
Ранее сообщалось, что в сеть выложили приписываемое Вольфу Мессингу предсказание о наступлении в следующем году в России экономического кризиса.
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