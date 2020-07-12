Выложено «пророчество Вольфа Мессинга» об экономическом кризисе в России в 2021-м

Вольф Мессинг якобы оставил после себя пророчество, в котором говорится о том, что произойдет в России в 2021 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад в сети.
Как пишет автор канала NewLand в «Яндекс. Дзен», менталист «предсказал», что в 2021-м страну ждет экономический кризис. Он будет связан с проведением реформ, которые затронут сферу промышленности и сельского хозяйства, говорится в процитированной публикации.
Также Мессинг якобы спрогнозировал, что в следующем году Россия вступит в конфликт со всем миром из-за территории небольших размеров.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили «библейское» пророчество о масштабной войне с участием России перед наступлением апокалипсиса.
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