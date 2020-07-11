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Выложено «библейское» пророчество о войне с участием России перед концом света

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено «библейское» пророчество о войне с участием России перед концом света
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Концу света, который произойдет в 2028 году, будет предшествовать масштабный вооруженный конфликт с участием России. Соответствующее пророчество оставил после себя американский священник Кентон Бешор.

Согласно предсказанию Бешора, которое, как он утверждал, почерпнуто из Библии, война начнется на Ближнем Востоке с нападения Ирана на Израиль. Впоследствии участниками противостояния станут Соединенные Штаты, Китай и Россия. В результате конфронтации Земля окажется на грани полного уничтожения. Затем, в 2028 году, состоится Второе пришествие Христа, привел прогноз священника один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее в интернет выложили пророчество схимонахини РПЦ Нилы об агрессии Китая в отношении России.

ДЦ

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