Выложено «библейское» пророчество о войне с участием России перед концом света

Аргументы Недели → Непознанное 13+

11 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Концу света, который произойдет в 2028 году, будет предшествовать масштабный вооруженный конфликт с участием России. Соответствующее пророчество оставил после себя американский священник Кентон Бешор.

Согласно предсказанию Бешора, которое, как он утверждал, почерпнуто из Библии, война начнется на Ближнем Востоке с нападения Ирана на Израиль. Впоследствии участниками противостояния станут Соединенные Штаты, Китай и Россия. В результате конфронтации Земля окажется на грани полного уничтожения. Затем, в 2028 году, состоится Второе пришествие Христа, привел прогноз священника один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее в интернет выложили пророчество схимонахини РПЦ Нилы об агрессии Китая в отношении России.