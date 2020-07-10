Пророчество православной монахини о нападении Китая на Россию выложили в сеть

Скончавшаяся в 1999 году схимонахиня РПЦ Нила (Новикова) предсказала нападение Китая на Россию. Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Нила спрогнозировала, что агрессия со стороны Китая приведет к «страшнейшим» военным столкновениям. Государство будет вынуждено призвать в армию всех, чей возраст превышает 14 лет. Результатом боевых действий станут многочисленные жертвы.
Когда произойдет нападение Китая и чем закончится конфликт, в пророчестве схимонахини, приведенном в процитированной публикации, не говорится.
Ранее сообщалось, что медиум из Казахстана Вера Лион предрекла бегство украинского президента Владимира Зеленского из страны.
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