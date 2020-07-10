Пророчество православной монахини о нападении Китая на Россию выложили в сеть

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10 июля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Военный парад в честь 70-й годовщины основания КНР, Liu Dawei / globallookpress.com

Скончавшаяся в 1999 году схимонахиня РПЦ Нила (Новикова) предсказала нападение Китая на Россию. Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Нила спрогнозировала, что агрессия со стороны Китая приведет к «страшнейшим» военным столкновениям. Государство будет вынуждено призвать в армию всех, чей возраст превышает 14 лет. Результатом боевых действий станут многочисленные жертвы.

Когда произойдет нападение Китая и чем закончится конфликт, в пророчестве схимонахини, приведенном в процитированной публикации, не говорится.

Ранее сообщалось, что медиум из Казахстана Вера Лион предрекла бегство украинского президента Владимира Зеленского из страны.