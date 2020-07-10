Озвучено предсказание «казахстанской Ванги» о бегстве Зеленского с Украины

Следующий год ознаменуется на Украине активной борьбой за власть. С соответствующим пророчеством выступила ясновидящая из Казахстана Вера Лион, говорится в материале, размешенном в российской блогосфере.
Как пишет канал NewLand в «Яндекс. Дзен», экстрасенс, прозванная «казахстанской Вангой», предсказала, что в 2021-м произойдет покушение на жизнь украинского президента Владимира Зеленского. Также Лион спрогнозировала бегство Зеленского из страны и его импичмент, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что в катренах Нострадамуса «обнаружили» новое пророчество о будущем России.
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