Озвучено предсказание «казахстанской Ванги» о бегстве Зеленского с Украины

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10 июля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Президент Украины Владимир Зеленский, Serg Glovny / globallookpress.com

Следующий год ознаменуется на Украине активной борьбой за власть. С соответствующим пророчеством выступила ясновидящая из Казахстана Вера Лион, говорится в материале, размешенном в российской блогосфере.

Как пишет канал NewLand в «Яндекс. Дзен», экстрасенс, прозванная «казахстанской Вангой», предсказала, что в 2021-м произойдет покушение на жизнь украинского президента Владимира Зеленского. Также Лион спрогнозировала бегство Зеленского из страны и его импичмент, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в катренах Нострадамуса «обнаружили» новое пророчество о будущем России.