В катренах астролога Нострадамуса «нашли» новое пророчество о будущем России

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10 июля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В катренах, оставшихся после французского астролога Нострадамуса, «обнаружили» новое предсказание о будущем России. Данной теме посвящен материал, размешенный на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как утверждает сайт телеканала «Царьград», в стихотворениях Нострадамуса можно найти указания на то, что после череды серьезных испытаний в России наступит «золотой век». Предполагается, что этот период начнется в 2025-м или 2035 году.

В процитированной публикации говорится, что страна, согласно прогнозу астролога, станет духовным центром мира.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество о начале конца света в следующем году.