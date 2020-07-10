В катренах астролога Нострадамуса «нашли» новое пророчество о будущем России
10 июля 2020, 09:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
В катренах, оставшихся после французского астролога Нострадамуса, «обнаружили» новое предсказание о будущем России. Данной теме посвящен материал, размешенный на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как утверждает сайт телеканала «Царьград», в стихотворениях Нострадамуса можно найти указания на то, что после череды серьезных испытаний в России наступит «золотой век». Предполагается, что этот период начнется в 2025-м или 2035 году.
В процитированной публикации говорится, что страна, согласно прогнозу астролога, станет духовным центром мира.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили пророчество о начале конца света в следующем году.
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