Опубликовано «библейское» пророчество о начале конца света в 2021 году

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9 июля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Библия, pixabay.com

Кентон Бешор, священник из Соединенных Штатов, предсказал в свое время, что конец света начнется в 2021 году. Об этом рассказывается в публикации, размещенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Как отмечает канал NewLand в «Яндекс. Дзен», Бешор уверял, что дату апокалипсиса он обнаружил в Библии. Согласно предсказанию, которое, согласно утверждению священника, он почерпнул из Священного Писания, в 2021 году жизнь людей начнет постепенно ухудшаться. Человечество ждут природные катаклизмы и множество вооруженных конфликтов. Эти события повлекут за собой миллионы жертв.

В 2028 году, по словам Кентона Бешора, произойдет Второе пришествие Христа.

Ранее в четверг сообщалось, что на страницах интернет-СМИ озвучили прогноз норвежского ученого Йохана Галтунга о «конце» США в 2020-м.