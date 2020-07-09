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Оглашен прогноз «норвежского Нострадамуса» о «конце» Соединенных Штатов в 2020-м

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Оглашен прогноз «норвежского Нострадамуса» о «конце» Соединенных Штатов в 2020-м
Флаг США в небе, White House / globallookpress.com

Йохан Галтунг, социолог из Норвегии, предсказал «конец» Соединенных Штатов в текущем году. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает сайт телеканала «Царьград», в 1980-х зарубежный ученый верно спрогнозировал будущий развал Советского Союза. По мнению Галтунга, США постигнет такая же судьба.

Прозванный «норвежским Нострадамусом» социолог изначально полагал, что крах Штатов состоится в 2025 году, однако затем скорректировал свой прогноз. Данное событие, согласно расчетам Йохана Галтунга, должно произойти в 2020-м, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что экстрасенс Наталья Миронова назвала победителя предстоящих выборов американского президента.

ДЦ

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