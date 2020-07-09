Оглашено предсказание экстрасенса о победителе выборов президента США 2020 года

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9 июля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Инаугурация президента США Дональда Трампа, Rob Carr / globallookpress.com

Выборы президента Соединенных Штатов, намеченные на осень 2020 года, выиграет действующий глава государства Дональд Трамп. Соответствующее предсказание сделала экстрасенс Наталья Миронова, сообщают российские интернет-СМИ.

Медиум, процитированная ФБА «Экономика сегодня», отметила, что Трампа до конца года ждут «как минимум два крупнейших скандала», однако президент удержится на своем посту. На выборах до последнего момента будет сохраняться интрига, однако победу в итоге все-таки одержит нынешний хозяин Белого дома, спрогнозировала ясновидящая.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети разместили «предсказание Матроны Московской» о «крахе» Европы в 2020м.