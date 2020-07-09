Племянница Трампа опубликовала скандальные сведения об американском президенте

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9 июля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Племянница американского лидера Мери Трамп вступила в серьёзную конфронтацию с родственниками. Свои откровения о действующем президенте -дяде Дональде она рассказала в своих мемуарах.



Дональд принимал попытки остановить выпуск книги через суд, однако право оказалось не на его стороне. Книга в ближайшее время появится в продаже.

По мнению автора, отец президента - Фред Трамп испортил восприятие сына, не научив его правильно жить в мире. Мери добавляет, что Дональд угрожает жизни каждому гражданину страны. Он не является тем человеком, за которого себя выдаёт.



Конфликт в семье возник из-за бизнеса. Трамп-старший планировал передать все дела первому сыну, однако он отказался от них. В итоге бизнесом стал заниматься будущий глава Белого дома.



В мемуарах также рассказывается об образовании Дональда. По мнению Мери, домашние задания за будущего президента делала его сестра, когда он обучался в университете.



В книге написано и о самой сестре американского главы - Мэриэнн Трамп Барри. Она с определённой иронией оценивала шансы своего родственника на президентство. Брат и сестра не общаются с момента избрания Дональда главой государства.



Мери Трамп написала книгу не в целях мести. Дональд уничтожил родного брата, не подпустив его к семейному бизнесу. Я не хочу, чтобы он разрушил государство, резюмирует племянница американского лидера.



