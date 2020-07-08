«Предсказание Матроны Московской» о «крахе» Европы в 2020 году разместили в сети

Матрона Московская якобы спрогнозировала «крах» Европы в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.
Как отмечает автор канала «Завтрашний день» в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ «предрекла», что в 2020-м страны, расположенные на «Старом континенте», серьезно пострадают от действий властей Соединенных Штатов. Также в тупик зайдут отношения с азиатскими государствами.
В итоге Европа лишится практически всех своих рынков сбыта и потеряет возможность поддерживать свою экономику. Европейские страны захлестнет кризис, большая их часть обанкротится, говорится в процитированном посте.
Ранее в сеть выложили пророчество немецкого ясновидящего Алоиса Ирльмайера о поражении России в Третьей мировой войне.
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