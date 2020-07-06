Названы три знака зодиака, которым «предсказала» сложную судьбу экстрасенс Ванга

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6 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Ванга, ясновидящая из Болгарии, в свое время якобы назвала три знака зодиака, которым уготована сложная судьба. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание ФАН, экстрасенс «напророчила» трудный жизненный путь Весам, Близнецам и Ракам.

Представители первого знака находятся в значительной зависимости от точки зрения окружающих, говорится в процитированной публикации. Весам рекомендуется научиться принимать решения самостоятельно.

Близнецы ощущают психологический дискомфорт из-за многочисленных комплексов. Людям, рожденным под этим знаком, необходимо принять свои недостатки.

Способные расстраиваться из-за пустяков Раки склонны к депрессивным состояниям. Справляться с трудностями представителям знака помогает только поддержка со стороны верных друзей.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сеть выложили предсказание о новом глобальном конфликте с участием России от финского медиума Антона Йохансона.