Китайское издание Sohu поделилось обещающим войну в Европе пророчеством Ванги

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5 июля 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Участник учений НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появился материал, где представлено пророчество болгарского экстрасенса Ванги на 2037 год.

Согласно прогнозу медиума, которым поделилось с читателями издание Sohu, в обозначенный период времени территория нынешнего Европейского союза превратится в практически безжизненную пустыню, что станет результатом климатических изменений и боевых действий. Предполагается, что война придет в Европу с Ближнего Востока, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети вспомнили предсказание ясновидящего из США Эдгара Кейси о будущем, которое ждет Россию.