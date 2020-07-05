Все новости >>

Аргументы Недели Непознанное 13+

Китайское издание Sohu поделилось обещающим войну в Европе пророчеством Ванги

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Китайское издание Sohu поделилось обещающим войну в Европе пророчеством Ванги
Участник учений НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появился материал, где представлено пророчество болгарского экстрасенса Ванги на 2037 год.

Согласно прогнозу медиума, которым поделилось с читателями издание Sohu, в обозначенный период времени территория нынешнего Европейского союза превратится в практически безжизненную пустыню, что станет результатом климатических изменений и боевых действий. Предполагается, что война придет в Европу с Ближнего Востока, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети вспомнили предсказание ясновидящего из США Эдгара Кейси о будущем, которое ждет Россию.

ДЦ

В мире

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Республики Донбасса в «относительно скором» времени войдут в состав РФ. Соответствующий прогноз озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР. Видео с заявлением экс-премьера размещено на YouTube.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью