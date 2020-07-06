Выложено пророчество финского ясновидящего о Третьей мировой с участием России

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6 июля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Территория новостей»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Антон Йохансон, скончавшийся в 1928 году ясновидящий из Финляндии, оставил после себя пророчество о Третьей мировой войне с участием России. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Территория новостей», медиум предсказал, что глобальный конфликт вспыхнет в июле или августе, при этом год Йохансон не назвал. Согласно прогнозу экстрасенса, войне будет предшествовать ряд масштабных природных катаклизмов, в частности, ураган в Америке и извержение вулкана.

В пророчестве Антона Йохансона говорится, что Россия в ходе Третьей мировой возьмет под свой контроль территории таких стран, как Иран и Турция. Эти действия продемонстрируют всей планете российское могущество. Китай, в свою очередь, захватит Индию.

Соединенные Штаты в глобальном конфликте участия принимать не будут, предрек ясновидящий. Он полагал, что в североамериканском государстве разгорится гражданская война, в результате чего оно расколется на пять частей.

Ранее сообщалось, что китайский портал Sohu поведал о пророчестве Ванги на 2037 год.