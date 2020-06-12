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Ученик Павла Глобы предсказал возможную войну между РФ и Турцией из-за Крыма

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости Крым

Ученик Павла Глобы предсказал возможную войну между РФ и Турцией из-за Крыма
Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

В будущем между Российской Федерацией и Турцией может начаться война из-за Крымского полуострова. С соответствующим пророчеством выступил украинский предсказатель Влад Росс, являющийся учеником астролога Павла Глобы.

Согласно точке зрения Росса, конфликт Москвы и Анкары уже идет в «холодном» варианте. Впоследствии данное противостояние способно перейти в горячую фазу, спрогнозировал астролог с Украины.

По мнению предсказателя, турки, обладающие самой мощной армией в черноморском регионе, «не оставят своих братьев» - крымских татар.

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-СМИ разместили предсказание о вероятном конце света в следующем году.

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