Ученик Павла Глобы предсказал возможную войну между РФ и Турцией из-за Крыма

В будущем между Российской Федерацией и Турцией может начаться война из-за Крымского полуострова. С соответствующим пророчеством выступил украинский предсказатель Влад Росс, являющийся учеником астролога Павла Глобы.
Согласно точке зрения Росса, конфликт Москвы и Анкары уже идет в «холодном» варианте. Впоследствии данное противостояние способно перейти в горячую фазу, спрогнозировал астролог с Украины.
По мнению предсказателя, турки, обладающие самой мощной армией в черноморском регионе, «не оставят своих братьев» - крымских татар.
Ранее сообщалось, что на страницах интернет-СМИ разместили предсказание о вероятном конце света в следующем году.