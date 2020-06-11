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Пророчество о возможном наступлении конца света в 2021 году выложили в интернет

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: evo-rus.com

Пророчество о возможном наступлении конца света в 2021 году выложили в интернет
Планета Земля, pixabay.com

В 2021 году человечество может ждать конец света из-за природных бедствий. Соответствующее пророчество содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет ресурс evo-rus.com, ученые выдвинули версию, согласно которой в скором будущем магнитное поле Земли потеряет свою стабильность, сильно ослабнет и начнет смешаться. В результате географические полюса поменяются местами, что вызовет катастрофические катаклизмы. Предполагается, что данные события произойдут в следующем году.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили предсказание о конце света, которое якобы оставила после себя экстрасенс Ванга.

ДЦ

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