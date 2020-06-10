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«Пророчество ясновидящей Ванги» о грядущем конце света опубликовали в интернете

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: evo-rus.com

«Пророчество ясновидящей Ванги» о грядущем конце света опубликовали в интернете
Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Экстрасенс Ванга якобы предсказала наступление конца света. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал evo-rus.com, ясновидящая из Болгарии «спрогнозировала», что третье тысячелетие будет ознаменовано множеством изменений в природе. Начало данному процессу должно положить исчезновение пчел. Вслед за этим, согласно «пророчеству Ванги», погибнут и другие организмы, живущие на Земле.

Ранее в среду сообщалось, что в интернет выложили прогноз «русского Нострадамуса» Василия Немчина о «золотом веке» России в XXI столетии.

ДЦ

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