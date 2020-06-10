«Пророчество ясновидящей Ванги» о грядущем конце света опубликовали в интернете

Экстрасенс Ванга якобы предсказала наступление конца света. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет портал evo-rus.com, ясновидящая из Болгарии «спрогнозировала», что третье тысячелетие будет ознаменовано множеством изменений в природе. Начало данному процессу должно положить исчезновение пчел. Вслед за этим, согласно «пророчеству Ванги», погибнут и другие организмы, живущие на Земле.
Ранее в среду сообщалось, что в интернет выложили прогноз «русского Нострадамуса» Василия Немчина о «золотом веке» России в XXI столетии.