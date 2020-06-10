Выложен прогноз «русского Нострадамуса» о «золотом веке» России в XXI столетии

Василий Немчин, живший в XV веке отечественный прорицатель, предсказал наступление «золотого века» России в XXI столетии. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.
Как пишет автор канала «Мысли о важном» в «Яндекс. Дзен», Немчин, которого прозвали «русским Нострадамусом», полагал, что «золотой век» начнется с прихода к руководству страной некоего «хромого гончара». Этот человек будет находится у власти долго, в период его правления в России произойдут значительные изменения. Также при «хромом гончаре» случится «объединение пятнадцати вождей в одну великую державу», говорится в процитированной публикации.
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