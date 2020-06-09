Выложено «пророчество Матроны Московской» о возможном конце света в 2021 году

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9 июня 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: evo-rus.com

Интерьер храма Матроны Московской в столице России, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Матрона Московская якобы предсказала возможный конец света в 2021 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал evo-rus.com, святая РПЦ «спрогнозировала», что после 2019 года на Земле начнут происходить страшные события. Причиной страданий, которые обрушатся на человечество, станет то, что оно погрязло в грехах, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что, согласно «пророчеству Матроны Московской», апокалипсис может случиться в следующем году.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети озвучили предсказание иранца Салмана Салехигударзы о будущем России.