Опубликовано предсказание иранского пророка о начала «взлета» России в 2022 году

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8 июня 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В 2022 году начнется «взлет» Российской Федерации. Как говорится в материале, размешенном в отечественном интернет-сегменте, с соответствующим предсказанием выступил Салман Салехигударза, иранский экстрасенс.

Отмечается, что, согласно прогнозу пророка, в течение ближайших двух лет экономическая ситуация в РФ не будет отличаться стабильностью. После завершения данного периода начнется время процветания. России предстоит стать мощной державой, с которой будут стремиться наладить отношения другие государства, предсказал Салехигударза.

Ранее в сети опубликовали пророчество «русского Нострадамуса» Василия Немчина о «малом конце света».