Выложен прогноз «русского Нострадамуса» о начале «малого конца света» в 2023-м

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5 июня 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Наводнение в Техасе, Yin Bogu / globallookpress.com

Живший в XV столетии предсказатель Василий Немчин спрогнозировал начало «малого конца света» в 2023 году. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет один из авторов «Яндекс. Дзен», Немчин, прозванный «русским Нострадамусом», полагал, что конец света будет связан с изменениями климата. В процитированном материале отмечается, что в последнее время на Земле наблюдаются аномальные погодные явления. В их числе непривычно теплая зима на территории Российской Федерации и таяние ледников. К 2023-му ситуация будет лишь усугубляться, говорится в посте.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах сетевых СМИ озвучили «пророчество Нострадамуса» о появлении новой эпидемии вслед за коронавирусом.