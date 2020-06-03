Выложено «пророчество Нострадамуса» о появлении новой эпидемии вслед за COVID-19

Аргументы Недели → Непознанное 13+

3 июня 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Нострадамус якобы предсказал, что вслед за вспышкой смертельно опасного коронавируса COVID-19 на Землю придет новая эпидемия. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет интернет-издание Nation News, в оставшихся после французского астролога сиксенах, малознакомых носителям русского языка, говорится о многочисленных недугах, которые обрушатся в будущем на человечество. Нострадамус «спрогнозировал», что пандемия коронавируса станет только началом людских бед, отмечается в процитированной публикации. Вслед за вспышкой COVID-19 должно появиться новое инфекционное заболевание, оно придет из стран, расположенных на Аравийском полуострове.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили прогноз социолога из Норвегии Йохана Галтунга о крахе Соединенных Штатов.