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Выложено «пророчество Нострадамуса» о появлении новой эпидемии вслед за COVID-19

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Выложено «пророчество Нострадамуса» о появлении новой эпидемии вслед за COVID-19
Медик, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Нострадамус якобы предсказал, что вслед за вспышкой смертельно опасного коронавируса COVID-19 на Землю придет новая эпидемия. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет интернет-издание Nation News, в оставшихся после французского астролога сиксенах, малознакомых носителям русского языка, говорится о многочисленных недугах, которые обрушатся в будущем на человечество. Нострадамус «спрогнозировал», что пандемия коронавируса станет только началом людских бед, отмечается в процитированной публикации. Вслед за вспышкой COVID-19 должно появиться новое инфекционное заболевание, оно придет из стран, расположенных на Аравийском полуострове.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили прогноз социолога из Норвегии Йохана Галтунга о крахе Соединенных Штатов.

ДЦ

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