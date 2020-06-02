Озвучен прогноз «норвежского Нострадамуса» о начала крушения США в 2020 году

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2 июня 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг США, Lev Radin / globallookpress.com

Йохан Галтунг, социолог из Норвегии, предсказал в начале XXI столетия катастрофу Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Как пишет канал «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен», прозванный «норвежским Нострадамусом» специалист спрогнозировал, что в 2020 году начнется крах США. Североамериканское государство потеряет статус мирового лидера и очень сильно ослабнет. К 2025-му страна исчезнет, развалившись на части.

Среди причин, которые приведут к такому финалу, Галтунг назвал внутренние проблемы, связанные с состоянием экономики и противоречиями, накопившимися в американском обществе.

Ранее во вторник сообщалось, что Алексей Леонков, российский военный эксперт, рассказал, при каком условии в Штатах вспыхнет «настоящая гражданская бойня».