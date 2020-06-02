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Российский эксперт назвал условие для начала «настоящей гражданской бойни» в США

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Российский эксперт назвал условие для начала «настоящей гражданской бойни» в США
Протесты в Нью-Йорке, John Lamparski / globallookpress.com

Соединенные Штаты, где продолжаются массовые протестные выступления после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, фактически оказались на грани катастрофы. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал Алексей Леонков, российский военный эксперт.

По мнению аналитика, ставшего собеседником «Московского комсомольца», в США может вспыхнуть «настоящая гражданская бойня». Это произойдет, если протестующие примутся стрелять.

Согласно последней информации, на руках у американских граждан находится около 400 млн единиц огнестрельного оружия. Как только оно будет пущено в ход, «начнется страшное», предсказал Алексей Леонков.

Ранее сегодня сообщалось, что Рамзан Кадыров, глава Чечни, призвал ООН вмешаться в ситуацию в США.

ДЦ

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