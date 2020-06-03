Астролог предупредил о «новых неприятностях» в июне

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3 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный считает, что связанные с високосным годом суеверия можно оправдать «чередой лунных и солнечных затмений». По его словам, позитивных прогнозов пока не предвещается.

«В начале июня, а конкретно речь идет о временном промежутке с 3 по 6 июня, мы наблюдаем очень зловещее лунное затмение на фоне суперлуния. Будем надеяться, что это не про Россию, а про те регионы, куда эпидемия еще не дошла», - высказал он радио Sputnik.

Безбородный отметил, что 21 июня состоится солнечное затмение и начнется «астрономическое лето». Он призывает быть острожными в период с 4 по 21 июня, а также с 21 июня по 5 июля.

«И только после 5 июля можно говорить о том, что вот эта концентрация событий как-то уменьшается», - пояснил он.

Однако эксперт добавил, что с 30 ноября лунное затмение откроет новый «коридор», который закроется только 14 декабря солнечным затмением. Безбородный считает, что именно в этот момент может пройти вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, что многие эксперты, а также представители власти ожидают вторую волну пандемии осенью. Вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19.