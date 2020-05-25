Эпидемиолог назвал сроки появления второй волны COVID-19

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25 мая 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: маска, pixabay.com

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев оценил информацию о появлении второй волны новой коронавирусной инфекции. По его словам, она придет вместе с гриппом.

«Вторая волна придет к нам вместе с обычной второй волной гриппа - в глубокий осенний период. Сейчас, мне кажется, для нее нет оснований, впереди жаркое лето. И, я думаю, может быть, мы к этому времени подоспеем с вакциной», - высказал он.

При этом Зуев отметил, что не очень верит в появление второй волны, и считает, что она будет не опаснее, чем сезонный грипп.

Ранее вирусолог предложил, как действовать общественности и властям в момент появления новой волны COVID-19.