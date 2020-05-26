Экстрасенс рассказал, почему люди летают во сне

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26 мая 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Мехди Эбрагими Вафа. Фото: соцсети

Победитель одного из сезонов «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что же означают сны, в которых человек летает. По словам ясновидящего, это не связано с физическим ростом, как принято считать.

Вафа объяснил, что полеты во сне указывают скорее на моральный рост. Такие сны говорят о том, что внутри человека произошли какие-то перемены, он смог преодолеть себя и сделать следующий шаг к своей цели.

«Многие испытывали это чувство — когда во сне ты расправляешь невидимые крылья и летишь. Конечно, детали сна очень важны: и скорость, и высота полета, и даже направление. Но есть кое-что, что объединяет все сны, в которых вы ощущаете полет. Это внутренние перемены в вас самих», - считает экстрасенс.